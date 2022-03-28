Минск, , 11:29 — REGNUM В Белоруссии Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Из-за объёмности уголовного дела процесс его рассмотрения судом не будет быстрым.

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