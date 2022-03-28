Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Джейден Смит, сын актёра Уилла Смита, высказался относительно 94-ой церемонии вручения премии «Оскар». Он опубликовал пост на эту тему в своих соцсетях 28 марта.

Скриншот YouTube Джейден Смит

«Вот как мы это делаем», — написал Джейден Смит, поддержав тем самым своего отца. Однако он не уточнил, что именно он имел в виду — пощечину Уилла Смита ведущему мероприятия Крису Року или тот факт, что спустя несколько минут актёр получил награду в номинации «Лучшая мужская роль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время проведения церемонии «Оскара» Уилл Смит вышел на сцену и дал пощёчину Крису Року за шутку о причёске его жены, актрисы Джады Пинкетт-Смит. Ранее артистка говорила о том, что у неё диагностировали алопецию, из-за чего ей приходится коротко стричь волосы.