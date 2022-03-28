Тула, 28 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Молодая женщина погибла, предварительно, от отравления угарным газом в Туле, сообщили 28 марта в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Эмблема СКР

Тело 22-летней женщины было обнаружено ночью 28 марта в ванной комнате в квартире одного из домов. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

На месте происшествия работают следователи. В ходе осмотра установлено, что в ванной комнате квартиры находится газовый проточный водонагреватель (колонка), при работе которого в помещении могло произойти превышение концентрации угарного газа, что повлекло смерть женщины.

Следствию предстоит установить все причины и обстоятельства происшествия, будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.