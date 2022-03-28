Чебоксары, , 11:27 — REGNUM Из бюджета Чувашии на благоустройство двух городов, которые вошли в число победителей федерального конкурса проектов благоустройства, выделено более 31,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства выделяются министерству строительства, архитектуры ЖКХ из резервного фонда Кабинета министров Чувашии. Речь идёт о сумме в 31 552 919,6 рубля. Их получат два муниципалитета: в бюджет Шумерли перечислят 22 004 550 рублей, в казну Козловского района — 9 548 369,6 рубля.

«Выделить в 2022 году […] на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2021 году в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошли Шумерля и Козловка, которые получат в 2022 году соответственно 70 млн рублей и 50 млн рублей. В обоих городах будут благоустроят Центральные парки культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные средства выделялись на благоустройство Ядрина, Алатыря, Канаша и Марпосада.

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