Чебоксары, 28 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Из бюджета Чувашии на благоустройство двух городов, которые вошли в число победителей федерального конкурса проектов благоустройства, выделено более 31,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства выделяются министерству строительства, архитектуры ЖКХ из резервного фонда Кабинета министров Чувашии. Речь идёт о сумме в 31 552 919,6 рубля. Их получат два муниципалитета: в бюджет Шумерли перечислят 22 004 550 рублей, в казну Козловского района — 9 548 369,6 рубля.

«Выделить в 2022 году […] на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2021 году в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошли Шумерля и Козловка, которые получат в 2022 году соответственно 70 млн рублей и 50 млн рублей. В обоих городах будут благоустроят Центральные парки культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные средства выделялись на благоустройство Ядрина, Алатыря, Канаша и Марпосада.