Ереван, 28 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Баку не вывел подразделения вооружённых сил Азербайджана в Нагорном Карабахе из зоны ответственности российских миротворцев. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, обнародованном 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Минобороны России распространило заявление о том, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе. Тем не менее, вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается», — говорится в сообщение.

МИД Армении также опубликовал карты местности, на которых указали положение азербайджанских подразделений. В ведомстве выразили надежду, что миротворцы РФ добьются отвода ВС Азербайджана.

«Считаем необходимым провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в течение всего этого периода вторжения азербайджанских подразделений, ответить на ряд вопросов», — добавили в армянском дипломатическом ведомстве.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. В Нагорном Карабахе ввели военное положение. 27 марта в Минобороны РФ заявили об отводе Азербайджаном войск, но в тот же день в Баку сообщили, что азербайджанские военнослужащие остаются на своих позициях в Фурух.