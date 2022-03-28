Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал жёстко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости. Об этом он заявил во время оперативного совещания сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой нашей совместной работе есть. Необходимо расширять перечень торговых точек, подлежащих мониторингу, более оперативно обмениваться информацией, привлекать ФАС, прокуратуру и другие федеральные ведомства, — сказал Травников. — Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать».

Отметим, что по данным мониторинга, в среднем запас по продовольствию на сегодня составляет 22 дня, по непродовольственным товарам — более 40 дней.