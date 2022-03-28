Аткарский район, Саратовская область, 28 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Жительница Аткарского района Саратовской области подозревается в мошенничестве при получении выплат на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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В апреле 2021 года 44-летняя женщина обратилась в учреждение социальной поддержки населения с заявлениями о назначении мер поддержки на своего первого ребенка 2021 года рождения. В подтверждение она предоставила свидетельство о рождении дочери. Заявительнице по результатам рассмотрения документов было выплачено более 200 тыс. рублей.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что свидетельство о рождении девочки женщина приобрела за 10 тыс. рублей у неизвестного лица в другом городе с целью получения пособий и выплат. При этом своих детей у злоумышленницы нет.

Отмечается, что более 100 тыс. рублей было получены женщиной в рамках реализации нацпроекта «Демография». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Казани предоставила в ЗАГС города Перми недостоверные документы о якобы рождении у нее ребенка вне медучреждения.

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