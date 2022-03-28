Барнаул, 28 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Из-за того, что выплаты пофедеральной программе «Земский доктор» гарантированы сейчас только в случае укомплектованности учреждения кадрами не более чем на 60%, в Алтайском крае не удается решить кадровую проблему. Подробности 28 марта сообщает телеграмм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Валерий Кламм Земский доктор

24 марта председатель АКЗС Александр Романенко побывал с рабочей поездкой в Волчихинском районе. Главный врач центральной районной больницы Татьяна Харлова рассказала спикеру, что из-за критерия укомплектованности медучреждение чуть не лишилось возможности принять нового специалиста.

«У нашей больницы четыре педиатрических участка, на которых работают три педиатра. Один из них — пенсионного возраста и в любой момент может уйти. Двое педиатров приехали по программе «Земский доктор» и получили по 1,5 миллиона рублей. Приехал четвертый — выпускница медицинского университета, но так как укомплектованность этого направления составляет уже 75%, то выплату она уже не получила.

Одновременно с ней приехал ее бывший одноклассник, который закончил медвуз в качестве терапевта. И он такую выплату получил, так как укомплектованность терапевтических участков у нас была меньше 60%. Естественно, нашему четвертому педиатру очень обидно, так как она со школы мечтала работать врачом в своей деревне, выучилась и вернулась к нам. Она все-таки осталась здесь работать и работает хорошо, но к самому подходу есть вопросы», — рассказала Татьяна Харлова.

В ходе общения с главврачом Волчихинской ЦРБ Александр Романенко заверил, что депутаты не оставят этот вопрос без внимания.

«Я не исключаю, что мы обратимся в Правительство Российской Федерации с инициативой по изменению этого критерия до 100% или 95%. Пример Волчихи далеко не единственный, и для решения ситуации необходимы не такие уж большие деньги. По двум программам — «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — на этот год в крае запланировано 136,5 млн рублей», — считает председатель АКЗС.

Сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания Александр Романенко поручил председателю комитета АКЗС по здравоохранению Владимиру Лещенко изучить вопрос о вариантах решения проблемы на уровне региона и о возможности подготовки соответствующей инициативы на федеральный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года алтайские фермеры выступили с открытым обращением к губернатору региона Виктору Томенко и попросили «на самом высоком уровне» обозначить кадровую проблему в сельских населённых пунктах.

Как пояснил председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков, уезжают из села специалисты, которые получают по 50 и по 70 тысяч рублей. За время действия системы господдержки выплаты на Алтае получили 1350 врачей и 277 фельдшеров.

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