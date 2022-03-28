28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили ответ пресс-секретаря президента России на выпад американского лидера, считающего, что его российский коллега больше не может оставаться у власти.

Артур Савин, , 12:18 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на слова американского лидера Джозефа Байдена, считающего, что его российский коллега «не может оставаться у власти», о том, что президент России избирается народом и не американскому лидеру решать, кто будет руководить нашей страной, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Завис Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Байден у себя-то в стране ничего не может решить, а ещё умничать пытается. Выглядит это жалко», — отмечает Darina B.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский президент так рьяно пытается влезть во внутренние дела России, что совершенно забыл об американских внутренних проблемах, которые буквально разрывают США на части.

«И слава Богу, что это так. Байдену бы у себя дома проблемы начать разгребать, пока ещё дом есть», — советует Артём Л.

«Демократические социалисты Америки». Митинг на Wall Street (сс) David Shankbone

Некоторые комментаторы отмечают, что выборы в США — это самая яркая антиреклама подобного рода демократического волеизъявления народа, которую только можно себе представить.

«Граждане Российской Федерации выбирают сами себе своего президента, а вот президента США народ Америки не выбирает, за него это делают профессиональные выборщики и политтехнологи. Выборы в США — это давно уже фикция, потому что обе партии, что там есть, одного поля ягоды. В выборе между жабой и гадюкой народ всегда проигрывает», — указывает Михаил Ш.

Часть людей напомнили американскому президенту о том, какие скандалы и махинации сопровождали его приход к власти в США.

«За Владимира Путина голосуют живые люди, а за Джо Байдена — мёртвые души. Ну правильно, он к мертвым-то ближе. Уж кому-кому, но точно не Байдену учить других, как президентов выбирать. Последние выборы в США показали всю гнилую суть американской политики», — поделилась своим мнением Вера Л.

«В Америке, наверное, не было никогда более позорного президента, чем Байден. Он доведёт американцев до самого дна, вот увидите. Они ещё эту мумию отпускают кататься по свету. Держали бы лучше его в саркофаге и тряпочкой протирали. А то позорит он США», — пишет Надежда С.

Президент США Джо Байден The White House

Ряд пользователей указывает на то, что США и их президенты сделали всё, чтобы российский народ окончательно разочаровался в Америке и её принципах, которые в любой удобный момент могут быть растоптаны в угоду личным корыстным интересам тамошних политиков.

«Российские граждане прекрасно знают, что такое Байден. Нашим людям на фиг не нужны обращения агрессора, по вине которого безнаказанно и противозаконно бомбили Югославию. Пусть Байден лучше к своим американцам обращается. Мы не будем слушать эту вражескую морду», — написал Рахат Л.

«Хватит нос свой совать всем, кому не лень, в наше государство! Это наш дом, и мы будем его защищать! Мы не допустим иностранного вмешательства. Все президенты других стран обтекают просто из-за того, что наш президент сейчас делает! А их народы нам завидуют», — считает Алексей Б.

Напомним, 27 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters о том, что президент России избирается народом и не Джозефу Байдену решать, кто будет руководить страной. Ранее американский президент заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».