Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Процесс выдачи экологических разрешений на проведение экономической деятельности в Швеции необходимо реформировать, чтобы выдача документов занимала вдвое меньше времени, чем сегодня. Об этом 28 марта говорилось в статье в газете Expressen, одним из авторов которой стала лидер партии «Центристы» Анни Лёф.

Анни Лёф Centerpartiet.se

По мнению представителей партии «Центристы», Швеция должна лучше использовать уже имеющиеся у нее ресурсы, а не импортировать, например, газ и нефть из России.

Среди прочего партия хочет, чтобы экологический кодекс Швеции был переписан с тем, чтобы были созданы все условия для «зеленого перехода» и внедрения экологически чистых производственных практик.

«Процесс подачи заявки на получение экологического разрешения в Швеции занимает много времени, стоит дорого и воспринимается бизнес-сообществом как непредсказуемая вещь. В результате выделение инвестиций задерживается, деньги утекают в другие страны или вообще не выделяются», — написала лидер «Центристов» Лёф.