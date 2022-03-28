Москва, 28 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российский певец Денис Майданов и лидер ансамбля 2-го армейского корпуса ЛНР «Новороссия» Роман Разум 26 марта выпустили клип на песню «Победа за нами», снимавшийся в городах Донбасса и на передовой линии фронта в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Клип размещен на канале Разума в видеохостинге Youtube.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Впервые эта песня прозвучала на благотворительных концертах Дениса Майданова перед бойцами республик непокоренного киевскими боевиками Донбасса и жителями освобожденных городов Донецкой и Луганской Народных Республик в ходе Гуманитарной миссии депутатов Госдумы партии «Единая Россия» 17−18 марта. В этот же период прошли съемки клипа к ней.

При этом клип о подвиге и отваге защитников нашего Отечества, которые восемь лет отстаивают Русский мир на Донбассе, только за первые сутки набрал около 1 млн просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский таблоид The Sun напомнил о предсказаниях слепой ясновидящей из Болгарии Ванги, которая в том числе предсказала теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, рассказавшей о грядущем триумфе России в мире.