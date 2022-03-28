Стокгольм, 28 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За последние дни в Швецию прибыли тысячи беженцев с территории Украины. В этой связи потребность в скандинавской стране в украинском языке, чтобы интегрировать беженцев возросла значительно. Об этом 28 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Сейчас по всей стране различные образовательные учреждения, благотворительные организации и местные власти организовывают экспресс-курсы по изучению украинского языка.

В частности, университет Гётеборг разрабатывает специальную учебную программу.

«Мы никогда не разрабатывали учебные курсы так быстро, но мы столкнулись с исключительной ситуацией. До сих пор мы были единственным университетом в Швеции, где преподавался украинский язык, и мы несем ответственность за то, чтобы имеющийся здесь опыт приносил пользу обществу», — заявил в интервью SVT начальник отдела образования Кафедры языков и литературы Петра Платен.