Стокгольм, 28 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. 27 марта на шведском телеканале SVT состоялись специальные дебаты, посвященные политики безопасности страны и ее потенциальному вступлению в НАТО. Как написала в своей статье политический обозреватель Элизабет Марморштейн, после дискуссий у нее создалось впечатление, что оппозиция и правительство не могут согласовать свои позиции по вопросу вступления в оборонный альянс.

Pixabay.com Флаг Швеции

«И чтобы этот вопрос стал решающим для избирателей на парламентских выборах, необходим конфликт, который правительство никак не хочет его начинать», — написала журналистка.

По ее словам, примечательным является то, что лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон надеялся заручиться поддержкой «Шведских демократов», чтобы подать заявку на членство в НАТО. Однако вторая по числу мандатов в риксдаге оппозиционная партия не разделяет оптимизма Кристерссона.

«Наша позиция не изменилась. Не следует принимать поспешных решений, потому что мы сейчас находимся в кризисной ситуации», — заявил представить «Шведских демократов» по оборонной политике Пер Сёдерлунд.