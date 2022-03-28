Париж, , 11:21 — REGNUM Одной из причин нынешнего кризиса на Украине стало нежелание Запада принимать во внимание обеспокоенность России и считаться с её интересами. Об этом в статье для газеты Le Figaro пишет бывший дипломат времён Жака Ширака Морис Гурдо-Монтань.

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Он указывает, что состоявшиеся недавно саммиты НАТО, ЕС и G7 продемонстрировали единство Запада, однако показало существенное различие в интересах. По его словам, все эти мероприятия никак не снизили уровень напряженности в отношениях с Москвой, и на сегодня достаточно малейшей ошибки, чтобы произошло столкновение. При этом многие лидеры стран Запада упорно не желают принять тот факт, что причина разногласий с Россией кроется в нежелании искать консенсус в сфере безопасности, в частности в вопросах расширения Североатлантического альянса и статуса Украины.

Бывший дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала пути решения спорных ситуаций.

«Путин не безумец», — пишет автор статьи.

Российского лидера не послушали, ни когда он призывал не расширять НАТО на Украину, ни на конференции в Мюнхене в 2007 году, ни в конце 2021 года, когда он представил требования о нейтралитете Украины, подчеркнул Гурдо-Монтань. При этом, по его словам, возможности наладить отношения были, но их упустили. Так, в 2006 году французский президент Жак Ширак представил Москве наброски плана о статусе Украины, защита которой регулировалась бы Советом Россия — НАТО, что в целом было бы выгодно обеим сторонам. Однако госсекретарь США Кондолиза Райс тогда отвергла эту идею.

Гурдо-Монтань подчёркивает, что последующие действия в отношении Грузии и Украины и их возможного членства в альянсе лишь подтвердили намерение Запада принимать решения без учёта мнения Москвы. При этом, по его словам, нынешние поставки вооружений Киеву со стороны Европы только усугубляют положение и делают её участницей конфликта.

«Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия», — подчеркнул экс-дипломат, призвав по возможности делать всё для достижения мира, а не эскалации напряжённости.

В процессе поиска мира должны принимать участие и США, ведь именно от них Россия этого ждёт, пребывая в состоянии мировоззрения холодной войны, пишет автор статьи. Франция вместе с Германией могут этому способствовать. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию. Он напомнил, что было пять волн расширения НАТО, ракетные системы появляются в Польше и Румынии. Это не Россия пришла с оружием, это к ней пришли, подчеркнул Путин.