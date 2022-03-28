Новосибирск, , 11:21 — REGNUM В дополнительном пакете мер поддержки IT-отрасли, который будет принят в апреле, учтены основные запросы, предложения, замечания отечественных разработчиков. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Из ключевых хотелось бы отметить это налоговые льготы. Если раньше могли претендовать на налоговые льготы только IT-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и получающие основной доход от этой деятельности. То сейчас это компании — производители аппаратных комплексов, это интернет-компании, а также компании-интеграторы, которые внедряют отечественные IT-решения. Круг компаний существенно расширился. Обязательным условием является аккредитация в Минцифры России, поэтому всех IT-разработчиков призываю воспользоваться IT-аккредитацией, пройти эту простую процедуру через портал Госуслуг. Помимо этого существенно упрощен процесс получения грантовой поддержки. По сути получение гранта сводится к презентации IT-продукта, IT-решения, что тоже упрощает данную процедуру, — прокомментировал Цукарь. — Хочу отметить также важные составляющие, направленные на работников IT-организаций — это отсрочка от призыва в армию и льготная ипотека под 5%, а в части регионов — до 2%».

Он уточнил, что со стороны минцифры Новосибирской области создан специальный чат в телеграме — для координации предложений и отзывов со стороны IT-компаний.