Донецк, , 11:20 — REGNUM В Киевском районе Донецка в результате обстрела украинских формирований оказались повреждены домостроения. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Система залпового огня «Град»

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В штабе рассказали, что в результате обстрела повреждены домостроения по ул. Волновахская в Киевском районе Донецка. Кроме того, повреждены дома в населённом пункте Спартак Ясиноватовского района ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка с применением системы «Град».