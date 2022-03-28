Москва, , 11:19 — REGNUM Буквально в последние минуты сессии 25 марта американские индексы привлекли покупателей на падении и отскочили в зеленую зону, завершив ростом вторую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«S&P 500 и Dow Jones приподнялись на 0,5% и 0,4% соответственно, а Nasdaq так и не смог определиться с направлением, финишировав вблизи уровня открытия.

Несмотря на преимущественно позитивную динамику со второй половины марта, инвесторы действуют осторожно и время от времени фиксируют прибыль по подросшим бумагам, опасаясь ухудшения самочувствия экономики из-за сочетания негативного влияния геополитики и эффекта от ужесточения монетарной политики ФРС США.

Сегодня, 28 марта, в Азии настрой игроков был неоднозначным. Китайский Shanghai Сomposite смог удержаться в небольшом плюсе во многом благодаря росту бумаг высокотехнологичного сектора.

В целом настороженный настрой игроков обусловлен объявлением локдауна в Шанхае на фоне вспышек заболеваемости COVID-19.

От введения новых ограничений пострадала нефть, которая торгуется с медвежьим уклоном с начала сессии 28 марта и уже успела протестировать 20-дневную скользящую среднюю, утрата которой откроет дорогу к следующей поддержке в районе $106 за баррель Brent.

Также некоторое давление на котировки черного золота оказало опровержение Вашингтоном сообщений Ирана о том, что ядерная сделка близка к подписанию. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,17%, японский Nikkei 225 просел на 0,73%, а южнокорейский Kospi лишился менее 0,1%.

На валютных площадках сохраняется господство доллара, который продолжает продвигаться на север с подачи дальнейшего роста доходности трежерис.

Участники рынка продолжают корректировать свои ожидания относительно темпов повышения ставки ФРС, закладывая в цены все более агрессивное ужесточение политики.

Эта тенденция оказывает двойную поддержку USD, который одновременно пользуется спросом как убежище и как валюта, выигрывающая от дивергенции курсов монетарной политики.

Спрос на защитные активы сохраняется в условиях риска ощутимого торможения экономического роста и неопределенности вокруг Украины.

В ближайшие дни должен состояться следующий раунд переговоров России и Украины, на этот раз в очном формате, на территории Турции. Точная дата пока уточняется.

Обнадеживающие заявления с этого фронта — главное, чего сейчас ждет весь мир, и если в новостных заголовках на эту тему инвесторы увидят признаки оптимизма, можно ожидать глобального ралли.

В ралли сможет поучаствовать и российский рынок, где с сегодняшнего дня стартовали торги уже всеми акциями, но пока еще в сокращенном формате — до 13:50 мск.

В конце прошлой недели после возобновления торгов изначально российские бумаги выросли, но после более или менее внятного отскока привлекли продажи, и на данном этапе такой сценарий представляется наиболее актуальным для игроков», — пояснил эксперт.

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