Донецк, , 11:19 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки сбили три ракеты «Точка-У», которые украинские боевики выпустили по гражданским объектам ДНР. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, ВСУ не оставляют попыток применения тактических ракетных комплексов «Точка-У» с целью нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и транспортным узлам нашей республики.

«За прошедшие сутки подразделениями ПВО Донецкой Народной Республики уничтожены три ракеты «Точка-У», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в Народной милиции ЛНР сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции (НМ) ЛНР сбили украинскую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки.