Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит и комик Крис Рок «разберутся» с инцидентом, произошедшим на церемонии вручения премии «Оскар-2022». Об этом 28 марта сообщает Page Six, ссылаясь на свой источник.

Уилл Смит Gage Skidmore

Изданию удалось узнать, что рэпер Шон Комбс (известен как P. Diddy) разговаривал со Смитом и Роком — они оба «согласились загладить свою вину» сразу же после церемонии. Как отмечает СМИ, актёр и комик также должны будут посетить ежегодную вечеринку Vanity Fair по случаю вручения «Оскара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» вышел на сцену и дал пощёчину ведущему Крису Року. Причиной стала шутка комика о причёске жены актёра Джейды Пинкетт-Смит, которая ранее рассказывала о том, что у неё диагностирована алопеция.

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