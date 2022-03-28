Калуга, 28 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В лесах Калужской области 1 апреля стартует пожароопасный сезон. На профилактику и тушение возгораний в лесах у из областного бюджета выделено 86,6 млн рублей, из федерального — 22,7 млн рублей. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Тушение лесного пожара.

Тушение пожаров на землях лесного фонда осуществляет лесопожарная служба, в состав которой входят 11 станций. В настоящее время завершен технический осмотр специализированной техники и оборудования. Для защиты лесов под контролем пожарных на 325 га будет проведено выжигание сухой травы. Кроме того, для создания барьеров распространения фронта пламени будут прочищены свыше 4299 км и проложены 1125 км минерализованных полос. В числе профилактических мероприятий — эксплуатация 135 км лесных дорог для обеспечения проезда спецтехники и 17 противопожарных водоемов. Мониторинг лесного фонда будет проводится с 48 вышек сотовой связи, оснащенных системой «Лесохранитель» и с 6 пожарно-наблюдательных вышек видеокамерами «Клён» и «ПТУ», а также с помощью системы космического мониторинга «ИСДМ Мониторинг» и патрулирования лесов.

По информации Главного управления МЧС России по Калужской области, в 2021 году на территории региона было осуществлено 506 выездов на пал травы на общей площади более 750 га, зарегистрировано семь очагов лесных пожаров на площади 3,99 га.