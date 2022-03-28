Донецк, , 11:15 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 11:00 с украинских позиций в населённом пункте Водяное в Донецке был открыт огонь из «Града». Всего выпущено десять снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска 22 раза открыли огонь по территории ДНР. В результате обстрелов ВФУ за сутки в ДНР пострадали 58 мирных жителей.