Джакарта, 28 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В ходе встречи с главой Индонезии Джоко Видодо президент Исламского банка развития Мухаммед Аль-Джассир выразил поддержку председательству Индонезии в G20, сообщает Kompas.

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«Мы обсудили председательство Индонезии в G20. Мы также здесь, чтобы всячески поддерживать, чтобы председательство было успешным, несмотря на все трудности, с которыми страна столкнется», — заявил президент Исламского банка развития.

Джоко Видодо также надеется, что отношения Индонезии с Исламским банком развития будут крепче. Это первый визит в Индонезию в качестве президента Исламского банка развития, и Джоко Видодо надеется на более тесные и крепкие отношения.

Стороны также обсудили сотрудничество по ряду приоритетных программ развития в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Исламского банка развития Мухаммед аль-Джассир встретился с главой Индонезии.