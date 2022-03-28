Анадырь, , 11:13 — REGNUM Председатель Думы Чукотки Валентина Рудченко предложила назвать именем погибшего в ходе спецоперации рядового Анатолия Артамонова школу, в которой он учился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном парламенте.

Соболезнование

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Анатолий родился в селе Ванкарем, а школу закончил в Амгуэме.

После прохождения срочной службы в армии он остался служить по контракту. Земляки рассказали, что служить Отчизне было его призванием. Анатолий посещал военно-патриотический клуб, был отличником ГТО, активно занимался спортом, неоднократно получал звания лучшего игрока на окружных соревнованиях по баскетболу и северному многоборью.

«Он пал смертью храбрых в борьбе с фашизмом, как и его предки во время Великой Отечественной войны. Анатолий — достойный сын своего народа», — выразила соболезнования Валентина Рудченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации России в защиту республик Донбасса погиб рядовой Анатолий Артамонов. Он был родом из села Ванкарем Иультинского района Чукотки, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор автономного округа Роман Копин.