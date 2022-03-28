Биробиджан, 28 марта 2022, 11:20 — REGNUM Товарищ атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества Яков Маманазаров заявил о поддержке специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Он отметил, что казаки переживают за военнослужащих, защищающих республики Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале правительства Еврейской АО.
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Он подчеркнул, что помнит о гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе. Казак также отметил, что в России ждут скорейшего возвращения домой военнослужащих РФ, поддерживают их и переживают.
Как сообщало ИА REGNUM, поддержка, которую оказывает Россия жителям республик Донбасса, справедливая, заявлял атаман Средне-Амурского окружного казачьего общества Николай Шкарупа. Также специальную операцию России в защиту ДНР и ЛНР поддержали казаки Дальневосточного федерального округа. Они подчёркивали, что чувствуют себя ответственными за судьбу своей страны и её народа.