Биробиджан, , 11:20 — REGNUM Товарищ атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества Яков Маманазаров заявил о поддержке специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Он отметил, что казаки переживают за военнослужащих, защищающих республики Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале правительства Еврейской АО.

Казак Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Ещё с 2014 года мы наблюдаем, что творится на Украине, где страдает мирное население, страдают наши братья, отцы и дети. У нас у всех есть родственники на Украине, за которых мы очень сильно переживаем. Мы поддерживаем нашего президента, который проводит специальную военную операцию на территории данного государства, чтобы навести порядок и очистить от этой нечисти, которая там бесчинствует», — сказал Яков Маманазаров.

Он подчеркнул, что помнит о гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе. Казак также отметил, что в России ждут скорейшего возвращения домой военнослужащих РФ, поддерживают их и переживают.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка, которую оказывает Россия жителям республик Донбасса, справедливая, заявлял атаман Средне-Амурского окружного казачьего общества Николай Шкарупа. Также специальную операцию России в защиту ДНР и ЛНР поддержали казаки Дальневосточного федерального округа. Они подчёркивали, что чувствуют себя ответственными за судьбу своей страны и её народа.