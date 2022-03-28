Самара, 28 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Более 11 тысяч квадратных метров цветников намерены высадить ко Дню Победы и Всероссийской Студенческой весне в Самаре. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Цветник

Сообщается, что данный вопрос обсуждался в Самаре на первом организационном штабе по проведению месячника по благоустройству города, который начнется 1 апреля. В порядок планируют привести территорию на площади 46,5 млн кв. метров.

В ходе работ планируется сбор мусора, уборка зимних накоплений, покраска малых архитектурных форм, пробный пуск фонтанов и озеленение города.

Отмечается, что ко Дню Победы и Всероссийской Студенческой весне в городе намерены высадить 11 062,29 кв. метров цветников.

«Составлены графики, в соответствии с ними специалисты завершат ремонт сетей и восстановят благоустройство. При этом, представители ресурсоснабжающих организаций выразили свою готовность начать работу даже раньше составленных графиков, сразу, как только позволят погодные условия», — приводит пресс-служба слова главы администрации города Елены Лапушкиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре намерены снести 29 старых домов.