Москва, , 11:16 — REGNUM Погодные условия в Москве и Московской области остаются потенциально опасными из-за сильного ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Весна в Москве. Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что порывы ветра в столице и области будут достигать 15−17 метров в секунду. Предупреждение действует до 18 часов 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Москве будет облачно, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица. Термометр покажет +3… +5 °C.

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