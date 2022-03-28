Москва, 28 марта 2022, 11:16 — REGNUM Погодные условия в Москве и Московской области остаются потенциально опасными из-за сильного ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что порывы ветра в столице и области будут достигать 15−17 метров в секунду. Предупреждение действует до 18 часов 29 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Москве будет облачно, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица. Термометр покажет +3… +5 °C.
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