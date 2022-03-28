Торонто, Канада, 28 марта 2022, 11:12 — REGNUM Телеведущий Валдис Пельш не испытывает проблем со здоровьем, он проходит плановое обследование. Об этом 28 марта сообщил его директор Табриз Шахиди.
«Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», — приводит слова Шахиди РИА Новости.
По его словам, Пельш проходит плановое ежегодное обследование, которое СМИ каждый год классифицируют как «проблемы со здоровьем».
Ранее сообщалось, что Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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