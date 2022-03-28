Торонто, Канада, , 11:12 — REGNUM Телеведущий Валдис Пельш не испытывает проблем со здоровьем, он проходит плановое обследование. Об этом 28 марта сообщил его директор Табриз Шахиди.

Валдис Пельш Okras

«Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», — приводит слова Шахиди РИА Новости.

По его словам, Пельш проходит плановое ежегодное обследование, которое СМИ каждый год классифицируют как «проблемы со здоровьем».

Ранее сообщалось, что Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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