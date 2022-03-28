Воронеж, 28 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Хищение нефтепродуктов в особо крупном размере путём врезки в нефтепровод пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области, приговор суда в отношении троих участников преступной группы вступил в силу. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Организованная преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом горюче-смазочных материалов, была выявлена УФСБ России по Воронежской области в 2017 году. Трое её участников организовали криминальную врезку в магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть — Дружба» на территории Верхнехавского района Воронежской области и с 2013 по 2017 годы похищали для последующей перепродажи нефтепродукты. Нефтепродукты откачивали в ночное время по подземному отводу, проходившему по территории частной фирмы, директор которой и выступил организатором преступной схемы. Для перекачки, хранения и транспортировки дизельного топлива до мест сбыта применялось специальное оборудование.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов в 2017 году было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б"ч. 4 ст. 158 УК России («Кража организованной группой в особо крупном размере).

24 сентября 2021 года Новоусманский районный суд Воронежской области признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свобода на срок от шести по пяти с половиной лет со штрафом от 500 до 300 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда в связи с возмещением обвиняемыми в рамках гражданского иска 929 062 рублей 43 копеек АО «Транснефть-Дружба» и 14 479 017 рублей 33 копеек АО «Транснефтепродукт» причиненного ущерба определила смягчить им основное наказание на шесть месяцев каждому и отменить обращение взыскания на арестованное имущество осужденных, дополнительное наказание в виде штрафов оставить без изменений.