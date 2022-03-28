Москва, 28 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В 2022 году инфляция в РФ будет двузначной, но не заоблачной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала высказывание главы ВТБ Андрея Костина о двузначной инфляции, а также о том, что в такой ситуации властям РФ стоит воздержаться от замораживания цен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Если говорить о нейтральном сценарии, то инфляция, скорее всего, будет двухзначной, но не заоблачной, — сказала Белянчикова. — Вероятно, она останется в значениях сегодняшней ключевой ставки, возможно чуть выше. Конечно, цены можно заморозить, но этот выход ведёт к дефициту и чёрному рынку. Если говорить об ограничении цен не чисто административными методами, то речь идёт о субсидиях реальному сектору, промышленности, сельскому хозяйству, возможно строительству (ключевым объектам). Если, конечно, у бюджета будут средства на это. Нефтегазовые потоки сейчас перераспределяются от недружественных стран в сторону других, и крупные субсидии пока под вопросом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что инфляционные ожидания в РФ ничего утешительного не предвещают.