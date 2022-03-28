Москва, 28 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сам себя дискредитирует, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова американского лидера о свержении власти в России.

Джо Байден

«То, говорит да, а потом — нет, и так было уже несколько раз. Для России в информационном плане — это хорошо.

Но при этом такое поведение Байдена вызывает серьезные опасения. Он все же глава огромного государства с ядерным оружием.

И где гарантии, что пользуясь ошибками Байдена кто-то из окружение не воспользуется этим?

Где гарантии, что он в очередном приступе «да-нет» не прикажет сделать что-то катастрофическое для всей планеты», — задаётся вопросом политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в призыве к свержению власти в России отверг президент США Джозеф Байден.

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