Абакан, , 11:11 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии потушено 40 степных пожаров и 69 палов травы. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Уточняется, что лесных пожаров за указанный период в Хакасии не зарегистрировано.

Между тем, по данным управления, жители Хакасии продолжают нарушать правила пожарной безопасности в обращении с огнём. Население просят помнить о требованиях действующего законодательства и противопожарных правилах.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

«При введении особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются почти вдвое», — говорится в сообщении ведомства.

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