Эксперт дал прогноз о том, как в РФ вырастет популярность карт «Мир»
Москва, 28 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ выросла доля граждан, использующих дебетовые карты, связан с ограничениями операций по картам международных платежных систем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил профессор кафедры корпоративного управления РАНХиГС Дмитрий Жданов.
«Этот рост объясняется переходом пользователей платежных систем Visa и Mastercard на дебетовые карты «Мир», — сказал Жданов. — Из-за ограничений части операций по картам международных платежных систем многие люди начали заводить себе дополнительные дебетовые карты. Большая часть пользователей карт Visa и Mastercard в итоге полностью перейдут на «Мир». Использовать дебетовые карты люди точно не перестанут».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что когда в РФ бизнес адаптируется к новым экономическим условиям, число операций с наличными уменьшится.