Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине были сделаны на эмоциях, заявили 28 марта в Госдепартаменте США.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В американском ведомстве прокомментировали новые заявления американского президента, сделанные в ходе визита в Польшу, пояснив, что они были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома.

27 марта Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, отвечая на уточняющий вопрос одной из журналисток.

Как сообщало ИА REGNUM, только 41% жителей США одобряет политику Белого дома в отношении ситуации на Украине.