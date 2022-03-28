Вашингтон, 28 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине были сделаны на эмоциях, заявили 28 марта в Госдепартаменте США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В американском ведомстве прокомментировали новые заявления американского президента, сделанные в ходе визита в Польшу, пояснив, что они были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома.

27 марта Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, отвечая на уточняющий вопрос одной из журналисток.

Как сообщало ИА REGNUM, только 41% жителей США одобряет политику Белого дома в отношении ситуации на Украине.