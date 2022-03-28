Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM За три дня сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) было выявлено и заблокировано 100 сайтов, которые нелегально торговали лекарствами в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

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«Росздравнадзор заблокировал в Ростовской области за три дня 100 сайтов, нелегально торгующих лекарственными средствами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что продающие через интернет лекарства пользовались ажиотажным спросом на них и в том числе — на препараты для лечения щитовидной железы, продавая их в 10 раз дороже отпускной цены в аптеках, что является нарушением законодательства России.

Уточняется, что все осуществлявшие незаконную торговлю лекарственными препаратами интернет-ресурсы были заблокированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что французская компания «Ашан» намерена остаться в России, так как такое решение оправдано «с человеческой точки зрения».