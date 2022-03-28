Ульяновск, 28 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения техники в одном из государственных учреждений. В совершении преступления подозревают сотрудника организации, который работал системным администратором, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Материнская плата

Кража произошла в одном из государственных областных автономных учреждений Ленинского района Ульяновска. Руководитель организации сообщил полицейским, что из организации похищены ноутбуки, системные блоки, моноблоки, материнские платы, процессоры. Ущерб оценивается в 640 тыс. рублей.

В совершении преступления подозревают системного администратора учреждения. Правоохранители полагают, что с апреля 2021 по март 2022 года он выносил с территории учреждения дорогостоящую технику, которую сдавал в ломбард или продавал через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тереньгульском районе Ульяновской области полицейские раскрыли кражу с дачного участка. В УМВД полагают, что 19-летний злоумышленник при помощи газовой горелки разрезал на части металлический гараж.

Подробнее:Жителя Ульяновской области подозревают в краже гаража