Махачкала, , 11:06 — REGNUM В Дагестане стали фигурантами уголовных дел четыре местные жительницы, которых поймали при попытке совершить хищение денежных средств, выделяемых в качестве выплат материнского капитала. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении мошенничества при получении социальных выплат в крупном размере либо в покушении на него, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Как установлено, в 2020—2021 году подозреваемые, вступив в преступный сговор с сотрудниками ЗАГС, районных управлений Пенсионного фонда и другими лицами, изготовили подложные свидетельства о рождении детей. Эти фальшивки они предоставили в ПФ вместе с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Двоим мошенницам удалось получить денежные средства, остальным было отказано.

Как отметили в Следственном комитете, ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении сотрудников отделов ЗАГС, территориальных управлений ПФ и двоих местных жителей. В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры к возмещению ущерба, нанесенного мошенниками.

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