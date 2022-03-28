Новосибирск, 28 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Для Новосибирской области развитие IT-сферы — один из важнейших факторов экономического роста. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«В течение последнего года, особенно в течение последней недели, на федеральном уровне приняты многочисленные и серьёзные решение по поддержке IT-отрасли. Эту тему мы сегодня разбирали на оперативном совещании. Я поставил задачу министру цифрового развития максимально полно и быстро использовать все меры федеральной поддержки здесь у нас в Новосибирской области. Потому что для нас IT-отрасль очень важна, — отметил глава региона. — Это, конечно, очень серьёзная перспектива. Мы будем биться за новые проекты, за новые кадры. И в связи с этим я дал второе поручение на фоне масштабных мер федеральной поддержки, а они одинаковые для всех субъектов России, — нам важно подумать, а чем с регионального уровня мы могли бы их дополнить, чтобы конкурентоспособность нашего региона в IT-отрасли была по — прежнему высокой и мы могли также успешно привлекать сюда новые инвестиции и новые кадры».

По официальным данным, в Новосибирской области насчитывается около 3,2 тысяч IT-компаний, в которых трудятся около 30 тысяч сотрудников.