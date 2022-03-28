Москва, 28 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Известный российский телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в Москве. Об этом 28 марта сообщает газета «Известия».

Okras Валдис Пельш

По информации СМИ, Пельш доставлен в больницу с жалобами на проблемы с сердцем.

Ранее телеведущему оказывалась помощь из-за болей в груди, которые он почувствовал после спортивной тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, американский рэпер Lil Xan (Николас Диего Лианос) был госпитализирован в психиатрическую клинику.