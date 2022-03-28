Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Здоровое питание» в «НМИЦ эндокринологии» начались занятия в Школе персонализированного лечения ожирения, сообщили 28 марта в пресс-службе Роспотребнадзора

Ожирение © athletic-mindset.com

Школы персонализированного лечения ожирения планируется открыть в региональных эндокринологических центрах более чем в 25 регионах России.

В Школе для пациентов с избыточным весом интенсивный курс обучения по борьбе с ожирением длится два дня. Проводятся диагностические тесты, мастер-классы и психологические тренинги.

В ведомстве отметили, что для каждого человека очень важно следить за своим весом, потому что в 75% случаев ожирение развивается из-за нездорового, разбалансированного питания.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным на конец марта 2022 года, в России около 40 млн человек страдают от избыточного веса.

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