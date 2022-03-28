Благовещенск, 28 марта 2022, 11:05 — REGNUM Восемь семей из Благовещенска вместо участков под строительство получили сертификаты на покупку или реконструкцию жилья. Эта мера внедрена в связи с нехваткой свободных земель возле Белогорска и Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства Амурской области. Жители этих городов также могут получить землю в других районах области.
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«Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске и Белогорске, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой. На территории Благовещенска по данным на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его горожане могут взамен предоставления бесплатного земельного участка», — пояснили в правительстве региона.
Всего участки получили в 2022 году 11 семей, в планах выдать ещё 252. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей. В очереди за землёй стоят более 1000 многодетных. На выделение участков и сертификатов в бюджете региона заложили 60 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты выдают на сумму 400 тысяч рублей. Всего в Благовещенске 724 человека состоят на учёте для получения бесплатного участка, но земли в городе катастрофически не хватает. Потребность в участках составляет 57 гектаров.