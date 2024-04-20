Благовещенск, 28 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Восемь семей из Благовещенска вместо участков под строительство получили сертификаты на покупку или реконструкцию жилья. Эта мера внедрена в связи с нехваткой свободных земель возле Белогорска и Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства Амурской области. Жители этих городов также могут получить землю в других районах области.

Onf.ru Многодетные семьи

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«Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске и Белогорске, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой. На территории Благовещенска по данным на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его горожане могут взамен предоставления бесплатного земельного участка», — пояснили в правительстве региона.

Всего участки получили в 2022 году 11 семей, в планах выдать ещё 252. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей. В очереди за землёй стоят более 1000 многодетных. На выделение участков и сертификатов в бюджете региона заложили 60 млн рублей.

«Помогать многодетным семьям нужно исходя из их потребностей. Ранее для тех, кто не планирует строить частный дом, но нуждается в улучшении жилищных условий, вместо предоставления участков земли мы предусмотрели выплаты — земельные сертификаты. С этого года мы расширили правила использования земельных сертификатов. Если раньше средства выделяли только на покупку жилья, земельного участка или погашение ипотеки, то теперь выделенные деньги можно потратить на реконструкцию своего дома», — отметил губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты выдают на сумму 400 тысяч рублей. Всего в Благовещенске 724 человека состоят на учёте для получения бесплатного участка, но земли в городе катастрофически не хватает. Потребность в участках составляет 57 гектаров.