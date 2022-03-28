Нижнекамск, Татарстан, 28 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В полицию города Нижнекамска с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя женщина. Аферисты выманили у нее 300 тыс. рублей, сообщает МВД по РТ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он убедил пенсионерку, что ее внучка стала виновницей дорожной аварии, в которой пострадал человек. Для урегулирования инцидента и не привлечения родственницы к уголовной ответственности злоумышленник потребовал 800 тыс. рублей. У женщины оказалась только часть суммы.

Вскоре за деньгами пришел помощник звонившего. Женщина передала молодому человек 300 тыс. рублей. Спустя некоторое время пенсионерка позвонила внучке и поняла, что с ней все в порядке. Родственница настояла на обращении в полицию.

Оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили курьера, который приходил за деньгами к пожилой женщине. Им оказался 17-летний житель Нижнекамска. Во время допроса он дал признательные показания. В одном из мессенджеров молодому человеку предложили работу, которая заключалась в получении денег от граждан и переводе их на другие банковские счета. Его заработком являлся фиксированный процент от перечисленной суммы. В случае с пожилой женщиной он оставил себе 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 83-летняя женщина пострадала от мошенников и потеряла 250 тыс. рублей.

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