Горно-Алтайск, , 10:59 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летней местной жительницы. По обвинению в совершении преступления задержан её 38-летний сожитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Орудие убийства. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

Предварительно установлено, что ранее судимый мужчина 27 марта пришёл в один из домов Горно-Алтайска в поисках женщины, где она распивала спиртные напитки со знакомыми.

«В ходе возникшей ссоры на почве ревности мужчина взял топор, обухом которого с приложением значительной физической силы нанес потерпевшей не менее 2 ударов в область головы», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. К настоящему времени предполагаемому убийце предъявлено обвинение, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.