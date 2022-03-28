София, , 10:59 — REGNUM Премьер-министры входящих в НАТО государств Юго-Восточной Европы прибыли в столицу Болгарии Софию на специальную встречу. Об этом 28 марта сообщает БНР.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в мероприятии принимают участие глава правительства Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски и председатель кабмина Черногории Здравко Кривокапич. Встреча организована по инициативе руководителя Совета министров Болгарии Кирила Петкова.

Как ожидается, в ходе форума стороны определят пути укрепления восточных границ Североатлантического альянса, а также подпишут новый договор об экономическом сотрудничестве Софии, Бухареста, Скопье и Любляны.

Предварительные итоги заседания станут известны 28 марта в 19.00 по софийскому времени.