Красноярск, , 11:02 — REGNUM Арбитраж Красноярского края получил многомиллионный иск, адресованный краевым властям в лице министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона. Исковое заявление пока суд не принял к производству и дату заседания не выбрал, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети», которое выступает истцом, обратилось с иском 22 марта 2022 года. Сумма требований составляет 22,923 млн рублей, но подробности ещё не сообщались.

Также до 25 апреля без движения оставлен иск того же МУП к министерству «о возмещении 74 209 144 рублей убытков, причиненных в результате недополучения суммы компенсации, выпадающих доходов за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 год». Он был подан 17 марта 2022 года.

МУП учреждено в марте 2002 года администрацией Эвенкийского района. По открытым данным, предприятие выступало поставщиком свыше 600 госконтрактов.