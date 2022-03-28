Уфа, 28 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Число предприятий-банкротов с долгом по заработной плате сократилось до 62 в Башкирии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Банкрот

Сообщается, что данные приводятся на 25 марта 2022 года. При этом общая сумма задолженности составила 352,5 млн рублей.

Отмечается, что в республике фиксируется рост числа банкротств физических лиц. В процедурах банкротства находятся 790 юридических лиц и более 7,5 тысяч граждан.

«В 2021 году на территории Башкирии сокращена задолженность по зарплате на 30%. Вместе с тем, завершены процедуры банкротства 21 должников без погашения долгов по зарплате на 113 млн рублей ввиду отсутствия имущества», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по региону Петра Клеца.

Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, Башкирия занимает седьмое место по числу банкротств юридических лиц, десятое — по числу банкротств граждан. Республика входит в десятку регионов по внесудебному банкротству граждан.

Отмечается, что по заявлениям Росреестра в прошлом году дисквалифицировано 469 арбитражных управляющих.