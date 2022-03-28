Москва, , 10:57 — REGNUM Телеведущий Валдис Пельш оказался в одной из московских больниц. Об этом 28 марта сообщает телеграм-канал «112».

Валдис Пельш Okras

По данным канала, Пельш пожаловался на дискомфорт в области груди. Врачи диагностировали у него проблемы с сердцем.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Пельш был госпитализирован из-за жалоб на давящие боли в груди после тренировки. Тогда телеведущему провели стентирование сосудов сердца.

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