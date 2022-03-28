Москва, , 10:56 — REGNUM Отток денежных средств из российских банков связан с тем, что жители РФ стали остерегаться хранить там свои сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета МФЮА Татьяна Фурсова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ больше чем до 40% выросла доля операций с наличными.

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«Рост доли операций с наличными сегодня можно объяснить недоверием населения к банковскому сектору. В виду последних событий люди стали опасаться хранить деньги на банковских вкладах, поэтому оттуда начался стремительный отток денежных средств. На сегодняшний день паника немного улеглась, тем не менее тенденция сохраняется, — сказала Фурсова. — Безналичный оборот стимулирует все экономические процессы в стране, поэтому в данный момент наблюдаем решения со стороны власти и банков, побуждающие людей возвращать средства».

При этом она не согласилась с тем, что рост оборота наличных непосредственно связан с ростом теневой экономики.

«Она присутствовала всегда. Здесь преобладает скорее фактор именно страха перед ненадёжностью банковской системы и макроэкономической нестабильностью», — пояснила Фурсова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, как и раньше, предпочитают совершать покупки безналичным способом.

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